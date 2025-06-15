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Роуз Намаюнас — Миранда Маверик: онлайн-трансляция боя UFC on ESPN 69

Роуз Намаюнас и Миранда Маверик встретятся на турнире UFC on ESPN 69
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Американки Роуз Намаюнас и Миранда Маверик встретятся в соглавном бою турнира UFC on ESPN 69 в воскресенье, 15 июня. Начало поединка в женском наилегчайшем весе — около 7.00 по московскому времени.

ММА UFC: Намаюнас — Маверик

Маверик одержала 17 побед и потерпела 5 поражений в профессиональных ММА. В декабре 2024 года Миранда победила Джейми Лин-Хортс единогласным судейским решением.

Намаюнас в профессиональном рекорде имеет 14 побед и 7 поражений. В ноябре 2024 года Роуз уступила Эрин Бланчфилд единогласным решением судей.

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

В прямом эфире бой Намаюнас и Маверик показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и стриминговые сервисы «Кинопоиск» и «Okko».

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

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Миранда Маверик
Роуз Намаюнас
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