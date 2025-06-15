Намаюнас победила Маверик на трунире UFC on ESPN 69

Американка Роуз Намаюнас одержала победу над соотечественницей Мирандой Маверик на турнире UFC on ESPN 69. Соревнование проходит в Атланте в спортивном комплексе «Стэйт Фарм Арена».

Поединок в наилегчайшем весе продлился все три раунда. Намаюнас победила единогласным решением судей.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом и американцем Хоакином Бакли.

На счету 32-летней Намаюнас теперь 14 побед и 7 поражений. У 27-летней Маверик 15 побед и 6 поражений.