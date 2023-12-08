Калинин рассказал о подготовке к предстоящему претендентскому бою против Акаимова

Кулачный боец компании Top Dog, выступающий в среднем весе, Сергей Калинин по прозвищу Кратос, рассказал о подготовке к предстоящему претендентскому бою против Тимура Доктора Акаимова.

«Он хороший боец, чувствительный, имеет хороший тайминг, но даже профессиональные боксеры проигрывают в кулачке. Это другая тема. У него были серьезные соперники, но не настолько серьезные, как я. Мне интересно разделить с ним сено. Мы работаем два месяца над подготовкой к нему, работаем именно под Доктора. Надеюсь, что в этот раз он не слетит, как год назад, когда мы готовились к нему, а он получил травму. Пришлось перестраивать всю работу и выходить с Алым Зверем», — приводит слова Калинина MMA.Metaratings.ru.

23 декабря на итоговом турнире компании Top Dog в Москве Сергей Калинин по прозвищу Кратос проведет претендентский бой в среднем весе с Тимуром Доктором Акаимовым. Соперники уже встречались в декабре 2021 года, и тогда Кратос одержал победу нокаутом. В этот раз им предстоит определить следующего претендента на чемпионский титул, которым владеет Наим Самурай Давудов.