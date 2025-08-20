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20 августа 2025, 18:05

Кадыров вновь начал заниматься спортом после победы Чимаева в чемпионском бою UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Рамзан Кадыров.
Фото Правительство Чеченской Республики.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что приступил к активным тренировкам после того, как Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плессии в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Я после победы Хамзата начал тренироваться, — передает слова Кадырова корреспондент «СЭ». — Я давно бросил спорт, не так тренировался, а сейчас начал активно заниматься — после того как Хамзат выиграл».

Поединок состоялся 17 августа рано утром по московскому времени в Чикаго на турнире UFC 319. Чимаев победил единогласным решением судей.

Дрикус Дю&nbsp;Плесси и&nbsp;Хамзат Чимаев.Чимаев — первый чеченский чемпион в истории UFC! Проехался по Дю Плесси катком
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Хамзат Чимаев
Рамзан Кадыров
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