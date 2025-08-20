Кадыров о победе Чимаева: «Во время боя я закрывал глаза и молился, чтобы у Хамзата все получилось»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Дрикусом Дю Плесси на турнире UFC 319 в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

В среду, 20 августа Чимаев прилетел в Грозный с чемпионским поясом, Кадыров встретил его в аэропорту.

«Он там не так давно, как другие спортсмены, но за короткое время забрал пояс, — передает слова Кадырова корреспондент «СЭ». — Мы доказали, что «Ахмат» — сила, что наш клуб на высоком уровне выступает. Этим мы благодарны Хамзату Чимаеву, нашему борзу. Я очень горд и счастлив, что Хамзат доказал, что мы не только в АСА боремся, а что и на других аренах можем выигрывать пояса и становиться чемпионами. Я на 100 процентов был уверен в его победе, никогда не сомневался. Я до конца бой не смотрел, глаза закрывал — и молился, чтобы у него все получилось. Когда подняли руки — только тогда молитву остановил. С гордостью наблюдал, как он его как ребенка расшатывал в Америке».

31-летний Чимаев выиграл все 15 поединков в профессиональной карьере в ММА. Боец — уроженец Чечни, в возрасте 19 лет он переехал в Швецию и выступал в UFC под флагом этой страны. Позднее спортсмен получил гражданство ОАЭ и теперь выступает за Эмираты.