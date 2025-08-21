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21 августа 2025, 00:26

Павлович выйдет на бой против Кортеса-Акосты с флагом России

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Сергей Павлович перед боем против Валдо Кортес-Акоста из Доминиканской Республики на турнире UFC Fight Pass отметил, что выйдет на поединок с флагом России.

«Да, конечно, мы привезли с собой российский флаг. Все прекрасно знают, что будет важный праздник для нашей страны и для меня, как для россиянина, это значимый день. Мы росли с пониманием, что такое родина, поэтому, конечно, с флагом выйдем», — сказал Павлович на пресс-конференции, видео с которой опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

22 августа отмечается День флага России. Турнир UFC Fight Pass пройдет в субботу, 23 августа. Начало — в 10.00 по московскому времени.

У Павловича в карьере 19 побед и три поражения. Кортес-Акоста в ММА провел 15 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение.

Сергей Павлович.Сергей Павлович: дата следующего боя в UFC и кто соперник
Источник: Telegram-канал Сергея Павловича
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Сергей Павлович
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