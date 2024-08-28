Источник: Оливейра подерется с Волкановски 16 ноября на UFC 309

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) и экс-чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) встретятся 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил инсайдер KrazyKev в соцсети X со ссылкой на свои источники. На том же турнире должны выступить экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4).

Арман Царукян (22-3) победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Илия Топурия (15-0) нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.