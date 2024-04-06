Источник: чемпион UFC Джонс в пьяном виде угрожал убийством допинг-офицеру

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал допинг-офицеру утверждает ABQ RAW.

По данным источника, сотрудники антидопингового агентства собирались взять пробу у бойца, но 36-летний атлет пригрозил одному из них убийством. Отмечается также, что Джонс в какой-то момент вырвал телефон из рук сотрудника.

Инцидент произошел в конце марта. Полиция города Альбукерке расследует детали произошедшего.

Ранее у Джонса неоднократно возникали проблемы с законом, в том числе он сдавал положительные допинг-пробы из-за чего его поединок с Дэниэлом Кормье в 2017-м был признан несостоявшимся.

На счету Джонса 27 побед за карьеру, 1 поражение по причине дисквалификации и один бой признан несостоявшимся.

4 марта 2023 года он победил Сирила Гана на турнире UFC 285 и стал чемпионом лиги в тяжелом весе. Ранее он 11 раз успешно защищал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.