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Источник: бой Волков — Ган перенесен на UFC 310 из-за травмы россиянина

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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков получил травму, из-за чего его поединок против француза Сирила Гана не состоится в октябре на турнире UFC 308, сообщает французское издание La Sueur.

По сведениям источника, поединок Волкова и Гана перенесен на турнир UFC 310, который пройдет в декабре.

На счету 35-летнего Волкова 38 побед и десять поражений. У 34-летнего Гана 12 побед при двух поражениях в карьере.

Главным событием турнира UFC 308 станет бой между действующим чемпионом промоушена в полулегком весе Илией Топурией и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем. В со-главном поединке встретятся австралиец Роберт Уиттакер и непобежденный уроженец Чечни Хамзат Чимаев.

Александр Волков
Сирил Ган
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