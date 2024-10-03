Адесанья: «В бою с Дю Плесси мне просто хотелось повыпендриваться»

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья объяснил, почему проиграл Дрикусу Дю Плесси в титульном поединке.

«Был момент, когда я не мог работать ногами, — сказал Адесанья на The Adam Carolla Show. — Я что-то сделал и поскользнулся. А потом показал на канвас и сказал: «Это не ты, а канвас». Но в тот момент мне не нужно было этого делать. Послушайте, это игра. Я ошибся, виноват, но не был так привязан к результату. Мне просто хотелось повыпендриваться. Я на самом деле хотел подраться, это был хороший бой. Я получил удовольствие».

На турнире UFC 305 Адесанья проиграл Дрикусу Дю Плесси техническим нокаутом в четвертом раунде.