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Сегодня, 12:20

Умар Нурмагомедов ответил Двалишвили на желание провести бой в месяц Рамадан

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал слова чемпиона лиги Мераба Двалишвили, который заявил, что хотел бы провести поединок в феврале или марте.

«Мераб, ты же знаешь, что Рамадан в марте, и зная это, ты настаиваешь на марте, а в феврале турнир пройдет в Австралии, а нас туда не пустят, — написал Нурмагомедов в соцсетях. — В январе будет турнир в Лос-Анджелесе — подеремся там, времени подготовиться будет достаточно. Перестаньте искать оправдания. Дайте людям то, чего они хотят, все, кто следит за нашим весом, хотят увидеть этот бой».

Двалишвили стал чемпионом благодаря победе над Шоном О'Мэлли единогласным решением судей. Умар Нурмагомедов в прошлом поединке одолел Кори Сэндхагена — все судьи отдали победу ему.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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