Махачев — о возможном поединке с Топурией: «У меня нет серьезных повреждений. Это будет легко»

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны испанца грузинского происхождении Илии Топурии.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC 322. Россиянин одержал победу решением судей. После поединка Топурия назвал россиянина скучным.

«Ответить Топурии? У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Кто бы ни был следующим, я в строю. Это будет легко», — сказал Махачев.

Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.