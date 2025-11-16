Бокс/ММА
Сегодня, 12:28

Махачев — о возможном поединке с Топурией: «У меня нет серьезных повреждений. Это будет легко»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на критику со стороны испанца грузинского происхождении Илии Топурии.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC 322. Россиянин одержал победу решением судей. После поединка Топурия назвал россиянина скучным.

«Ответить Топурии? У меня нет травм и серьезных повреждений. Я готов. Кто бы ни был следующим, я в строю. Это будет легко», — сказал Махачев.

Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Ислам Махачев.Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

Илия Топурия
Ислам Махачев
