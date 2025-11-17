Сехудо прокомментировал длительное удержание Махачевым Делла Маддалены в партере

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на то, что Ислам Махачев в поединке с Джеком Делла Маддаленой удерживал соперника в партере 19 минут 10 секунд из 25 минут боя.

«19 минут контроля в партере в 25-минутном бою — это просто дьявольщина», — написал Сехудо в социальных сетях.

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой россиянина решением судей.

Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.