Махачев поддержал Холлоуэя: «Держи голову выше, Макс, ты легенда»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал победу Илии Топурии над американцем Максом Холлоуэем в главном бою турнира UFC 308.

«Поздравляю, чемпион, это было потрясающе. Держи голову выше, Макс, ты легенда», — написал Махачев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

27-летний Топурия одержал 16 побед на профессиональном уровне. У него ни одного поражения. На счету 32-летнего Холлоуэя 26 побед и 8 поражений.