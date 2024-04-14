Чешский боец полутяжелого веса Иржи Прохазка проведет поединок с представителем Австрии Александром Ракичем в рамках турнира UFC 300 в ночь на воскресенье, 14 апреля. Бой пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». Начало — примерно в 04.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

На счету 31-летнего Прохазки в смешанных единоборствах 29 побед, 4 поражения и 1 ничья. У 32-летнего Ракича, у которого сербское происхождение, 14 побед и 3 поражения в ММА.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.