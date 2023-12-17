Иэн Гэрри подерется с Джеффом Нилом 9 марта 2024-го на UFC 299

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри (13-0) проведет следующий поединок против восьмого номера рейтинга Джеффа Нила (15-5) 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

Гэрри должен был драться на UFC 296 против девятого номера рейтинга Висенте Люке (22-9), но выбыл из-за пневмонии.

Нил прошлый бой проиграл Шавкату Рахмонову (18-0) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.