Хайбулаев: «Если UFC заинтересует Махачева и Мухаммада, то они могут провести поединок»

Чемпион регулярного сезона PFL 2021 года Мовлид Хайбулаев поделился мыслями о возможном поединке между Исламом Махачевым и Белалом Мухаммадом.

«Это спорт. У Ислама есть цель, он хочет попробовать что-то новое, стать чемпионом в двух весовых категориях. Не знаю, насколько близко они общаются. Если UFC заинтересует, то они могут провести поединок», — цитирует Хайбулаева MMA.Metaratings.ru.

В активе 32-летнего Махачева 26 побед и ни одного поражения. 1 июня на UFC 302 он единогласным решением судей победил Дастина Порье.

36-летний Мухаммад за свою карьеру в ММА одержал 24 победы и потерпел три поражения.