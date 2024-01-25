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Хамзат Чимаев: «В зале я избивал Стрикленда, он от меня бегал»

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) заявил, что он всегда побеждал в спаррингах с экс-чемпионом в среднем весе Шоном Стриклендом (28-6).

«Спросите этого парня [Стрикленда], кто бил его в зале? Сколько раз я выводил его на болевой? Сколько раз я избивал его? Он обратился к своему тренеру: «Пожалуйста, скажите ему, чтобы он работал полегче» А тот парень сказал, что я, мол, сошел с ума в спарринге с бойцом полусреднего веса. Он врет! Он пытается быть мачо, но он не мачо!
Когда я его ударил, он подошел к своему тренеру и сказал: «Пожалуйста, пусть он работает полегче». Я его избивал, а он убегал от меня. Никто не может прийти в мой зал и бить меня. Это я хожу по всем залам и бью их всех, я никого не боюсь. Я не помню, чтобы я хоть раз проиграл спарринг», — сказал Чимаев в интервью ESPN MMA.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман выходил на этот поединок на коротком уведомлении.

Дрикус дю Плесси (21-2) победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
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