Хабиб считает, что его роль в победе Мухаммада над Эдвардсом была незначительной

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) отреагировал на заявление Даны Уайта о том, что победу Белала Мухаммада (24-3) над Леоном Эдвардсом (22-4) можно было ожидать, учитывая, что он тренировался с Нурмагомедовым.

«Белал тренировался со своими тренерами, очень высококлассными тренерами. Я просто помогал ему в мелких деталях. Все заслуги тренерам и сердцу Белала», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Мухаммад победил Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.