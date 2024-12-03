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Сегодня, 19:53

Хабиб подарил Шаре Буллету часы стоимостью свыше 10 тысяч долларов

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подарил средневесу UFC россиянину Шарабутдину Магомедову, известному как Шара Буллет, часы стоимостью свыше 10 тысяч долларов на встрече в Дубае. Об этом «СЭ» сообщил друг Шары Буллета, бизнесмен Ахмад Гамзатов.

Встреча между Нурмагомедовым и Магомедовым состоялась 3 декабря на бизнес-форуме в Дубае.

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений, у Магомедова — 15 побед и 0 поражений.

Хабиб Нурмагомедов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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