Хабиб подарил Шаре Буллету часы стоимостью свыше 10 тысяч долларов

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подарил средневесу UFC россиянину Шарабутдину Магомедову, известному как Шара Буллет, часы стоимостью свыше 10 тысяч долларов на встрече в Дубае. Об этом «СЭ» сообщил друг Шары Буллета, бизнесмен Ахмад Гамзатов.

Встреча между Нурмагомедовым и Магомедовым состоялась 3 декабря на бизнес-форуме в Дубае.

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений, у Магомедова — 15 побед и 0 поражений.