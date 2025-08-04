Царукян — о бое Чимаев — Дю Плесси: «Хамзат в этом бою должен хорошо дышать»

Легковес UFC Арман Царукян рассказал, как прошла подготовка Хамзата Чимаева (14-0) в США к бою за титул в среднем весе против чемпиона Дрикуса Дю Плесси (23-2).

«Хамзат в этом лагере прибавил в восстановлении, а также в функциональной работе, — сказал Царукян на видео, опубликованном на YouTube-канале Камила Гаджиева. — Он работает над функционалкой два раза в неделю. Помимо борьбы и спаррингов он работает с тренером по функционалке. Думаю, в этом бою Хамзат должен хорошо дышать».

Также Царукян рассказал о совете, который он дал Чимаеву.

«Мы с Хамзатом общаемся. Я ему сказал: «Не делай ту ошибку, которую я совершил». У меня был титульный бой [против Ислама Махачева], я выкладывался. Думал, что нужно все отдать на тренировке. 25 минут хорошо поспарринговал и отработал — отдохни и пойди на вечернюю тренировку. Все. Но нам же всего мало, мы хотим тренироваться много, думая, что это лучше для нас. Но на этом уровне, на котором мы сейчас находимся, нужно беречь себя и подводить себя правильно», — добавил боец.

Чимаев и Дю Плесси возглавят турнир UFC 319, который состоится в ночь на 17 августа в Чикаго.