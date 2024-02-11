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11 февраля, 07:00

UFC Fight Night 236: Петросян проиграл Виейре, Гуськов победил Пауга и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 236, в главном бою которого Джек Херманссон (24-8) победил Джо Пайфера (12-3) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Джек Херманссон (Дания) победил Джо Пайфера (США) — Единогласное решение судей (48-47, 48-47, 48-47).

Полулегкий вес: Дэн Иге (США) победил Андре Фили (США) — KO, 1-й раунд.

Средний вес: Игорь Потеря (Украина) победил Роберта Брычека (Польша) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Средний вес: Грегори Родригес (Бразилия) победил Брэда Тавареса (США) — TKO, 3-й раунд.

Легкий вес: Майкл Джонсон (США) победил Дарриуса Флауэрса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Средний вес: Родолфо Виейра (Бразилия) победил Армена Петросяна (Армения) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полусредний вес: Карлос Пратис (Бразилия) победил Тревина Джайлза (США) — KO, 2-й раунд.

Легкий вес: Боладжи Оки (Бельгия) победил Тимоти Куамбу (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Минимальный вес: Лома Лукбунми (Таиланд) победила Бруна Бразил (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полутяжелый вес: Марчин Прахнио (Польша) победил Девина Кларка (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Макс Гриффин (США) победил Джеремайя Уэллса (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полутяжелый вес: Богдан Гуськов (Узбекистан) победил Зака Пауга (США) — KO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Хайдер Амиль (Филиппины) победил Ферни Гарсию (Мексика) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Даниэль Макос (Перу) — Аожи Цилэна (Китай) — Бой признан несостоявшимся (случайный удар в пах).

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