Бернс проиграл Мэлотту на UFC Fight Night 273 и завершил бойцовскую карьеру

Бразильский боец Гилберт Бернс проиграл канадцу Майку Мэлотту в поединке на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге.

Бой в полусреднем весе завершился в третьем раунде — 34-летний Мэлотт нокаутировал 39-летнего соперника.

Бернс проводил свой последний поединок в бойцовской карьере. У него 23 победы и 10 поражений.

Мэлотт в профессиональных ММА одержал 14 побед, потерпел два поражения. Еще один бой завершился вничью.

ММА UFC: Бернс — Мэлотт

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