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Бернс объявил о завершении карьеры после поражения на турнире UFC в Виннипеге

Анастасия Пилипенко

Бразильский боец Гилберт Бернс объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге (Канада).

В поединке в полусреднем весе 39-летний Бернс уступил канадцу Майку Мэлотту техническим нокаутом в третьем раунде. Это поражение стало для бразильца десятым в карьере и пятым подряд.

«Поздравляем с завершением карьеры ветерана UFC со стажем в 25 боев, бывшего претендента на титул нашей организации, — сказано в заявлении пресс-службы UFC.

Всего на счету Бернса 22 победы и 10 поражений в ММА. Он провел 25 боев на турнирах UFC. В феврале 2021 года он сражался за титул чемпиона в полусреднем весе с Камару Усманом, но проиграл нокаутом.

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Гилберт Бернс
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