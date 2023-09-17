Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:52

Генри Сехудо сообщил о смерти своей старшей сестры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) рассказал, что из жизни ушла его старшая сестра Линда.

«Последние два года моя старшая сестра боролась с раком. Я никогда не видел, чтобы кто-то так боролся за свою жизнь, как она. Она очень много значила для меня, она стала мне второй мамой. Это самый бескорыстный человек, которого я когда-либо встречал. Спасибо, что научила меня любить. Больше нет боли и страданий, радуйся с нашим Небесным Отцом. Съешь те персики на небесах, о которых ты всегда мечтала. Я люблю тебя», — написал Сехудо в соцсетях.

Сехудо прошлый бой проиграл Алджамейну Стерлингу (23-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Генри Сехудо
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент
Звезда НХЛ проваливается в КХЛ. Гальченюк угодил в запас СКА после шести игр
Пашинян заявил о неизменности внешнеполитического вектора Армении
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт: «Оба моих родителя недавно умерли. Честно говоря, я не переживаю по этому поводу»
Новости
RSS RSS
Все новости