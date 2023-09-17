Генри Сехудо сообщил о смерти своей старшей сестры

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) рассказал, что из жизни ушла его старшая сестра Линда.

«Последние два года моя старшая сестра боролась с раком. Я никогда не видел, чтобы кто-то так боролся за свою жизнь, как она. Она очень много значила для меня, она стала мне второй мамой. Это самый бескорыстный человек, которого я когда-либо встречал. Спасибо, что научила меня любить. Больше нет боли и страданий, радуйся с нашим Небесным Отцом. Съешь те персики на небесах, о которых ты всегда мечтала. Я люблю тебя», — написал Сехудо в соцсетях.

Сехудо прошлый бой проиграл Алджамейну Стерлингу (23-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.