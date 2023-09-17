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Сегодня, 18:24

Тренер Копылова: «Роман пройдет любого! Стрикленд или Адесанья — без разницы»

Давид Хачатрян
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Расул Магомедалиев, тренер российского средневеса UFC Романа Копылова (12-2), уверен, что его подопечный справится и с Шоном Стриклендом (28-5), и с Исраэлем Адесаньей (24-3).

«Честно сказать, на данный момент любого [Копылов может побить], — сказал Магомедалиев в интервью «СЭ». — Абсолютно без разницы. Мы знаем, что он [Адесанья] делает, у него есть два момента, на которые раньше все попадались. Посмотрел его бои с [Яном] Блаховичем и с [Шоном] Стриклендом, ничего такого нет, чем он мог бы удивить, потому что я знаю, что Рома намного быстрее него. И с ног, и с рук. Адесанья бьет одиночные удары, разнообразия нет. С самого начала боя он действует однотипно. Сейчас каждый второй понимает, что он [Адесанья] делает. Стрикленд вообще удобный, он же очень медленный. Единственное, у него есть физическая мощь. Я больше ничего не вижу. Он не любит, когда его бьют ногами, он теряется очень сильно. Если его побольше бить, у него руки начинают опускаться».

Копылов нокаутировал Джоша Фремда (11-5) во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Роман Копылов
UFC
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