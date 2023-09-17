Дана Уайт: «Оба моих родителя недавно умерли. Честно говоря, я не переживаю по этому поводу»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что совсем недавно скончались его родители, и что он не переживает по этому поводу.

«Мои родители многому научили меня в плане того, кем я не хотел бы быть в качестве родителя. Не думаю, что я когда-либо говорил об этом, но мои родители недавно умерли. Я справляюсь с этим. Я уделяю много внимания своим детям и отношениям с ними, а отношения с родителями я как бы оставил в прошлом. Когда они умерли, я, честно говоря, почти не переживал по этому поводу», — сказал Уайт в интервью Sky News Australia.

В 2011 году мать Уайта написала книгу, в которой обвинила его в том, что из «милого человека» он превратился в «мстительного тирана».