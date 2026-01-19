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19 января, 11:00

Двалишвили: «Ян из России, ему не позволят драться в Белом доме»

Анастасия Пилипенко

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сообщил, что промоушен отказался от проведения его третьего боя с действующим чемпионом в легчайшем весе Петром Яном на территории Белого дома, сославшись на российское гражданство оппонента.

«Мне сказали в UFC, что я следующим буду драться за титул. Сказали, что у нас будет трилогия с Петром. И также сообщили, что наш бой не состоится на дне рождения Дональда Трампа в июне, потому что Петр из России, и это невозможно. Ему не позволят драться в Белом доме», — приводит слова Двалишвили MMA Pros Pick.

Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года на UFC 323, взяв реванш у Двалишвили. Россиянин победил единогласным решением судей.

Их первый поединок в марте 2023 года завершился победой грузинского бойца.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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