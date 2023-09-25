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Франсис Нганну: «Я видел Усмана накануне боя с Ковингтоном. Он едва мог ходить»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3) помог ему настроиться на бой с Сирилом Ганом (12-2).

«Когда мне описали, что случилось с моим коленом, я очень забеспокоился. Я созвонился с Камару. Мы разговаривали по телефону, и он объяснил мне, что у него была такая же травма. Помню, однажды я видел его в Лас-Вегасе, когда он должен был драться, кажется, с Колби Ковингтоном в первый раз, и Камару был весь в травмах.

Я подумал: «Как этот парень будет драться в субботу?» Я так переживал. Мне было не по себе. Но в тот вечер Камару был на высоте. Накануне он едва мог ходить. Но в день боя он был на высоте. Я точно знал, что с ним не так, и это помогло мне поверить в то, что, когда наступит момент, сработает бойцовский инстинкт", — сказал Нганну на Joe Rogan Experience.

Фьюри и Тайсон Фьюри (33-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Камару Усман
Сирил Ган
Франсис Нганну
UFC
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