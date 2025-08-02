UFC Fight Night Таира — Пак: кард боев, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе пройдет в ночь на 3 августа

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 71 или UFC Vegas 108) состоится в ночь на воскресенье, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Таира — Пак

Начало предварительного карда — в 01.00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют в 04.00 мск.

В главном событии вечера японец Татсуро Таира и кореец Хьюн Сун Пак проведут бой в наилегчайшем весе.

Соглавное событие — поединок в легком дивизионе между поляком Матеушем Ребецки и шотландцем Крисом Данканом.

Кард боев турнира UFC Fight Night Таира — Пак

Главный кард

Татсуро Таира (16-1) — Хьюн Сун Пак (10-0)

Матеуш Ребецки (20-2) — Крис Данкан (13-2)

Элвес Бренер (16-5) — Эстебан Рибович (14-2)

Кэрол Роса (18-7) — Нора Корнолл (9-2)

Нил Мэгни (29-14) — Элизеу Дос Сантос (25-9-1)

Дэнни Силва (10-1) — Кевин Валлехос (15-1)

Предварительный кард

Ринья Накамура (9-1) — Натан Флетчер (9-2)

Родолфо Виейра (10-3) — Трейшон Гор (5-3)

Андрей Пуляев (9-3) — Ник Кляйн (6-2)

Остин Баши (13-1) — Джон Яннис (9-3)

Рафаэль Эстевам (13-0) — Фелипе Бунес (14-7)

Пиера Родригез (10-2) — Кетлен Соуза (15-5)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Таира — Пак

Прямая трансляция вечера UFC Fight Night начнется в 1.00 мск 3 августа. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, также федеральный телеэфир показывают онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск») и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Результаты UFC в Лас-Вегасе можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».