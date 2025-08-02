UFC Fight Night Таира — Пак: кард боев, во сколько начало, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 71 или UFC Vegas 108) состоится в ночь на воскресенье, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».
Время начала боев турнире UFC Fight Night Таира — Пак
Начало предварительного карда — в 01.00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют в 04.00 мск.
В главном событии вечера японец Татсуро Таира и кореец Хьюн Сун Пак проведут бой в наилегчайшем весе.
Соглавное событие — поединок в легком дивизионе между поляком Матеушем Ребецки и шотландцем Крисом Данканом.
Кард боев турнира UFC Fight Night Таира — Пак
Главный кард
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Татсуро Таира (16-1) — Хьюн Сун Пак (10-0)
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Матеуш Ребецки (20-2) — Крис Данкан (13-2)
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Элвес Бренер (16-5) — Эстебан Рибович (14-2)
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Кэрол Роса (18-7) — Нора Корнолл (9-2)
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Нил Мэгни (29-14) — Элизеу Дос Сантос (25-9-1)
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Дэнни Силва (10-1) — Кевин Валлехос (15-1)
Предварительный кард
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Ринья Накамура (9-1) — Натан Флетчер (9-2)
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Родолфо Виейра (10-3) — Трейшон Гор (5-3)
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Андрей Пуляев (9-3) — Ник Кляйн (6-2)
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Остин Баши (13-1) — Джон Яннис (9-3)
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Рафаэль Эстевам (13-0) — Фелипе Бунес (14-7)
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Пиера Родригез (10-2) — Кетлен Соуза (15-5)
Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Таира — Пак
Прямая трансляция вечера UFC Fight Night начнется в 1.00 мск 3 августа. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, также федеральный телеэфир показывают онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск») и онлайн-платформа UFC Fight Pass.
Результаты UFC в Лас-Вегасе можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».