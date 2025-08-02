Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

UFC Fight Night Таира — Пак: кард боев, во сколько начало, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе пройдет в ночь на 3 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 71 или UFC Vegas 108) состоится в ночь на воскресенье, 3 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Таира — Пак

Начало предварительного карда — в 01.00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют в 04.00 мск.

В главном событии вечера японец Татсуро Таира и кореец Хьюн Сун Пак проведут бой в наилегчайшем весе.

Соглавное событие — поединок в легком дивизионе между поляком Матеушем Ребецки и шотландцем Крисом Данканом.

Кард боев турнира UFC Fight Night Таира — Пак

Главный кард

  • Татсуро Таира (16-1) — Хьюн Сун Пак (10-0)

  • Матеуш Ребецки (20-2) — Крис Данкан (13-2)

  • Элвес Бренер (16-5) — Эстебан Рибович (14-2)

  • Кэрол Роса (18-7) — Нора Корнолл (9-2)

  • Нил Мэгни (29-14) — Элизеу Дос Сантос (25-9-1)

  • Дэнни Силва (10-1) — Кевин Валлехос (15-1)

Предварительный кард

  • Ринья Накамура (9-1) — Натан Флетчер (9-2)

  • Родолфо Виейра (10-3) — Трейшон Гор (5-3)

  • Андрей Пуляев (9-3) — Ник Кляйн (6-2)

  • Остин Баши (13-1) — Джон Яннис (9-3)

  • Рафаэль Эстевам (13-0) — Фелипе Бунес (14-7)

  • Пиера Родригез (10-2) — Кетлен Соуза (15-5)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Таира — Пак

Прямая трансляция вечера UFC Fight Night начнется в 1.00 мск 3 августа. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте, также федеральный телеэфир показывают онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск») и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Результаты UFC в Лас-Вегасе можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Зеленский заявил о получении ракет к системам Patriot
Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке дрона ВСУ
На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание. Что известно
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андрей Пуляев — Ник Кляйн: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 2.00 мск 3 августа

UFC Fight Night Таира — Пак: трансляция боев турнира онлайн
Новости
RSS RSS
Все новости