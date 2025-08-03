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UFC Fight Night Таира — Пак: трансляция боев турнира онлайн

Турнир UFC Fight Night пройдет в Лас-Вегасе 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Татсуро Таира.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night пройдет в ночь на 3 августа. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

Возглавит шоу бой в наилегчайшем весе между Татсуро Таирой и Хьюн Сун Паком. В соглавном поединке сойдутся Матеуш Ребецки и Крис Данкан.

В полном объеме UFC Fight Night в Лас-Вегасе покажет телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и платформа UFC Fight Pass. Также следить за боями можно на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Следить за результатами боев в Лас-Вегасе можно в матч-центре ММА на нашем сайте и в ленте новостей UFC.

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