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Андрей Пуляев — Ник Кляйн: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 2.00 мск 3 августа

Андрей Пуляев и Ник Кляйн встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Российский боец Андрей Пуляев и американец Ник Кляйн проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night (в предварительном карде) в ночь на воскресенье, 3 августа. Начало боя — около 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок Пуляев — Кляйн покажут UFC Fight Pass, канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте и в ленте новостей UFC.

27-летний Пуляев в профессиональных ММА одержал девять побед и потерпел три поражения. 29-летний Кляйн на профессиональном уровне одержал шесть побед и потерпел два поражения.

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Андрей Пуляев
Ник Кляйн
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