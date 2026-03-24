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Колодко — о реванше Царукяна с Махачевым: «Это был бы хороший бой»

Анастасия Пилипенко

Белорусский боец ММА Руслан Колодко оценил возможный реванш между Арманом Царукяном и Исламом Махачевым. По его мнению, этот поединок был бы отличным противостоянием.

«Считаю, что отличным было бы противостояние Махачева с Царукяном. Какие планы у UFC — это только им знать. Но это был бы хороший бой. На Илию Топурию мало кто ставит на самом деле. Понятно, что он окажет сопротивление, но большинство людей все равно отдают победу Махачеву», — сказал Колодко MMA.Metaratings.ru.

Их первый бой состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149. Тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей.

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Источник: MMA.Metaratings.ru
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Арман Царукян
Ислам Махачев
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