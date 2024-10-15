Екубов уверен, что таджикские фанаты будут болеть за Хабибулина

Боец наилегчайшего веса ACA Анис Екубов прокомментировал свист в адрес россиянина Глеба Хабибуллина со стороны таджикских болельщиков.

«Знаю его лично. Достойный и хороший парень. Если он будет биться с другими бойцами, отвечаю, все таджикские болельщики будут болеть за него. Он спокойный. Все понимает. Никаких претензий к нему со стороны таджикских болельщиков нет. К нему отличное отношение», — приводит слова Екубова MMA.Metaratings.