Гацалов — о том, как бороть Джона Джонса: «Надо сносить в две ноги»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сказал «СЭ», как следует бороть экс-чемпиона UFC в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«У него база — борьба, он чувствует положение, хорошо стоит, поэтому я думаю, что с ним нельзя долго возиться — надо действовать быстро, вязкая борьба с ним не пройдет. Его моментально надо сносить в две ноги», — сказал Гацалов.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.