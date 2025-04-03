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3 апреля, 18:34

Сехудо рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Топурии

Руслан Минаев
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, что посмотрел бы поединок Илии Топурии и Дастина Порье.

«Порье сказал, что подерется только с легендой в последнем бою, а Топурия сменил прозвище на «легенда», — цитирует Сехудо Bloody Elbow.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Испанец грузинского происхождения ранее заявлял, что его следующим оппонентом станет Ислам Махачев или Чарльз Оливейра.

Дастин Порье
Илия Топурия
UFC
ММА
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