Сехудо рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Топурии

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, что посмотрел бы поединок Илии Топурии и Дастина Порье.

«Порье сказал, что подерется только с легендой в последнем бою, а Топурия сменил прозвище на «легенда», — цитирует Сехудо Bloody Elbow.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Испанец грузинского происхождения ранее заявлял, что его следующим оппонентом станет Ислам Махачев или Чарльз Оливейра.