Экс-бойца UFC Вандерлея Силву нокаутировали в массовой драке после боксерского поединка

Бразильский экс-боец UFC, Pride и Bellator Вандерлей Силва стал участником массовой драки после показательного боксерского поединка в Бразилии, сообщает CBS Sport.

49-летний Силва в ходе поединка начал бить головой своего соперника, 50-летнего Аселину Фрейтаса. В итоге бой остановили, победу отдали экс-чемпиону мира Фрейтасу.

Победитель стал насмехаться на оппонентом, после чего началась массовая потасовка. Силва влез в драку и получил сильный удар от одного из членов команды Фрейтаса. В результате бразильский экс-боец UFC потерял сознание на несколько минут.

Силве принадлежит рекорд по количеству побед, нокаутов, защит титула и самой длинной победной серии в истории Pride. В UFC Силва выступал с 1998 года. Он был претендентом на титул в полутяжелом весе, но проиграл единогласным решением судей Тито Ортису на UFC 25 в 2000 году. В общей сложности в профессиональных ММА одержал 35 побед и потерпел 14 поражений. В 2024 году Силву ввели в Зал славы UFC.