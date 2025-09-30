UFC 320 Анкалаев vs Перейра: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию
UFC 320 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 октября
Турнир UFC 320 пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 4 на 5 октября. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.
Главный кард UFC 320
- Магомед Анкалаев (21-1-1-1) — Алекс Перейра (12-3)
- Мераб Двалишвили (20-4) — Кори Сэндхаген (18-5)
- Иржи Прохазка (31-5-1-) — Халил Раунтри (15-6-0-1)
- Джош Эмметт (19-5) — Юссеф Залал (17-5-1)
- Абусупьян Магомедов (28-6-1) — Джо Пайфер (14-3)
Предварительный кард UFC 320
- Атеба Готье (8-1) — Оззи Диас (10-3)
- Эдмен Шахбазян (15-5) — Андре Мунис (24-7)
- Крис Гутиеррез (22-5-2) — Фарид Башарат (13-0)
- Даниэл Сантос (12-2) — Джу Сан Ю (9-0)
Ранний предварительный кард UFC 320
- Яна Сантос (16-8-0-1) — Мейси Чиассон (10-4)
- Патчи Микс (20-2) — Якуб Виклаж (16-3-2)
- Николай Веретенников (13-6) — Пунахэле Сориано (11-4)
- Рамиз Брахимай (12-5) — Остин Вандерфорд (13-2)
- Вероника Харди (9-5-1) — Броган Уокер (7-4)
Где смотреть UFC 320
В полном объеме UFC 320 покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала) с 4.05 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.
