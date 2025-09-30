UFC 320 Анкалаев vs Перейра: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию

UFC 320 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 октября

Турнир UFC 320 пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 4 на 5 октября. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

Главный кард UFC 320

Магомед Анкалаев (21-1-1-1) — Алекс Перейра (12-3)

Мераб Двалишвили (20-4) — Кори Сэндхаген (18-5)

Иржи Прохазка (31-5-1-) — Халил Раунтри (15-6-0-1)

Джош Эмметт (19-5) — Юссеф Залал (17-5-1)

Абусупьян Магомедов (28-6-1) — Джо Пайфер (14-3)

Предварительный кард UFC 320

Атеба Готье (8-1) — Оззи Диас (10-3)

Эдмен Шахбазян (15-5) — Андре Мунис (24-7)

Крис Гутиеррез (22-5-2) — Фарид Башарат (13-0)

Даниэл Сантос (12-2) — Джу Сан Ю (9-0)

Ранний предварительный кард UFC 320

Яна Сантос (16-8-0-1) — Мейси Чиассон (10-4)

Патчи Микс (20-2) — Якуб Виклаж (16-3-2)

Николай Веретенников (13-6) — Пунахэле Сориано (11-4)

Рамиз Брахимай (12-5) — Остин Вандерфорд (13-2)

Вероника Харди (9-5-1) — Броган Уокер (7-4)

Где смотреть UFC 320

В полном объеме UFC 320 покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Основной кард можно смотреть на телеканале «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала) с 4.05 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.