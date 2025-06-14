UFC on ESPN 69 Усман — Бакли: кард турнира, время начала боев, где смотреть трансляцию
Турнир UFC on ESPN 69 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Событие пройдет в Атланте (штат Джорджия, США) в спортивном комплексе «Стэйт Фарм Арена».
Время начала боев турнире UFC on ESPN 69
Шоу стартует с предварительного карда в 2.00 мск. Поединки главного карда — в 5.00 мск.
Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом американцем Хоакином Бакли. В соглавном поединке — поединок в женском наилегчайшем весе между американками Роуз Намаюнас и Мирандой Маверик.
Кард боев турнира UFC on ESPN 69
Главный кард
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Камару Усман (20-4) — Хоакин Бакли (21-6)
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Роуз Намаюнас (13-7) — Миранда Маверик (15-5)
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Эдмен Шахбазян (14-5) — Андре Петроски (13-3)
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Коди Гарбрэндт (14-6) — Раони Баселос (19-5)
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Мансур Абдул-Малик (8-0) — Коди Брандэйдж (11-6-1)
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Алонсо Мэнифилд (16-5-1) — Омар Си (11-0)
Предварительный кард
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Пол Крейг (17-10-1) — Родолфо Беллато (22-12)
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Майкл Кьеза (20-7) — Курт Макги (14-0)
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Малкольм Веллмейкер (9-0) — Крис Моутиньо (11-6)
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Коди Дарден (17-7-1) — Хосе Очоа (7-1)
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Рики Симон (21-6) — Чарльз Жорден (16-8-1)
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Филип Роу (10-5) — Эндж Луса (10-4-1-1)
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Джейми-Лин Хортс (7-2) — Ванесса Демопулос (11-7)
Где смотреть UFC on ESPN 69
Турнир в полном объеме показывает официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 2.00 15 июня.
С 4.00 мск бои будут показывать телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала).
Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».