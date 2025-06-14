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UFC on ESPN 69 Усман — Бакли: кард турнира, время начала боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC on ESPN 69 с главным боем Усман vs. Бакли пройдет 15 июня в Атланте
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC on ESPN 69 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Событие пройдет в Атланте (штат Джорджия, США) в спортивном комплексе «Стэйт Фарм Арена».

Время начала боев турнире UFC on ESPN 69

Шоу стартует с предварительного карда в 2.00 мск. Поединки главного карда — в 5.00 мск.

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом американцем Хоакином Бакли. В соглавном поединке — поединок в женском наилегчайшем весе между американками Роуз Намаюнас и Мирандой Маверик.

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Кард боев турнира UFC on ESPN 69

Главный кард

  • Камару Усман (20-4) — Хоакин Бакли (21-6)

  • Роуз Намаюнас (13-7) — Миранда Маверик (15-5)

  • Эдмен Шахбазян (14-5) — Андре Петроски (13-3)

  • Коди Гарбрэндт (14-6) — Раони Баселос (19-5)

  • Мансур Абдул-Малик (8-0) — Коди Брандэйдж (11-6-1)

  • Алонсо Мэнифилд (16-5-1) — Омар Си (11-0)

Предварительный кард

  • Пол Крейг (17-10-1) — Родолфо Беллато (22-12)

  • Майкл Кьеза (20-7) — Курт Макги (14-0)

  • Малкольм Веллмейкер (9-0) — Крис Моутиньо (11-6)

  • Коди Дарден (17-7-1) — Хосе Очоа (7-1)

  • Рики Симон (21-6) — Чарльз Жорден (16-8-1)

  • Филип Роу (10-5) — Эндж Луса (10-4-1-1)

  • Джейми-Лин Хортс (7-2) — Ванесса Демопулос (11-7)

Тагир Уланбеков, Рафаэль Физиев, Джамал Хилл, Дарья Железнякова.UFC Fight Night в Баку: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Где смотреть UFC on ESPN 69

Турнир в полном объеме показывает официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 2.00 15 июня.

С 4.00 мск бои будут показывать телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала).

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

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Камару Усман
Миранда Маверик
Роуз Намаюнас
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