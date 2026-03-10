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Джонс попросил UFC освободить его от контракта после непопадания на турнир в Белом доме

Павел Лопатко
Джон Джонс.
Фото Getty Images

Американский боец Джон Джонс попросил UFC освободить его от контракта из-за слов руководителя организации Даны Уайта и сорвавшихся переговоров по бою в Белом доме.

«Всем привет. Я хочу прокомментировать высказывания Даны Уайта, сделанные на прошлых выходных, потому что для меня и для болельщиков важна правда. Дана, ты с жаром говорил о том, почему меня нет в карде на турнир у Белого дома, но давай проясним кое-что. Моя команда и я вели с UFC переговоры об этом бое. Реальные переговоры. Я даже пошел на уступки от моей первоначальной суммы, и что мне предложили взамен? Мне предложили унизительно мало.

Да, у меня артрит тазобедренного сустава, и это больно, но это не значит, что я не могу драться.

Позволь мне понять правильно: если бы я согласился на эту мизерную сумму, мое бедро вдруг стало бы здоровым и я бы участвовал в турнире у Белого дома? Это не имеет смысла.

Я даже прошел лечение стволовыми клетками на прошлой неделе, чтобы быть готовым к турниру у Белого дома, а тренировочный лагерь должен был начаться сегодня. Я готовился быть в форме.

Я понимаю, что иногда сделки срываются, но публично заявлять неправду — это неправильно.

После всего что я дал UFC, после всех этих лет, защит титулов, боев слышать, что я завершил карьеру, — это обидно. Особенно когда еще в пятницу UFC звонил мне, пытаясь заполучить меня на тот турнир у Белого дома за гораздо меньшую сумму.

Если UFC действительно считает, что моя карьера окончена, я с уважением прошу сегодня же освободить меня от моего контракта.

Хватит манипуляций, хватит игр.

Спасибо настоящим фанатам, которые знают, что к чему.

Боунс, конец связи», — говорится в заявлении 38-летнего американца.

Ранее Уайт назвал чушью информацию о том, что UFC вел переговоры об участии Джонса в турнире. Также он подтвердил, что боец завершил карьеру. В профессиональных ММА у Джонса 30 боев, 28 побед, 1 поражение. Еще один бой признали несостоявшимся. Он бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

Турнир у Белого дома пройдет в июне 2026 года. Его главным событием станет бой за титул в легком весе между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

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Джон Джонс
Дана Уайт
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