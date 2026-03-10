Топурия обвинил Махачева в срыве боя в Белом доме: «Снова кто-то другой заплатит за его побег»

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия заявил, что его бой с обладателем титула в полусреднем весе Исламом Махачевым на турнире в Белом доме был сорван в последний момент.

По словам 29-летнего испано-грузинского бойца, Махачев сослался на травму за день до официального объявления карда турнира.

«Ислам снова придумывает оправдание. На этот раз это травма. Я всегда знал, что буду участвовать в турнире в Белом доме. Даже когда UFC в какой-то момент сказала мне, что не рассчитывает на меня в этом событии, знал, что это часть переговоров. Когда мне наконец сказали, что я буду в карде Белого дома, они упомянули Ислама, и я ни секунды не колебался, соглашаясь на этот бой. Хотя бой еще не был официально подтвержден, кард Белого дома должен был быть объявлен на следующий день. Когда я проснулся, узнал, что Ислам получил травму», — написал Топурия в социальной сети X.

Сообщалось, что новым соперником Топурии станет Джастин Гейджи.

«И тут появился Джастин Гейджи. Снова кто-то другой, кто заплатит за побег Ислама. Их менеджер — сука и к тому же уродлив до чертиков. Джастин, увидимся в Белом доме. Я не из тех, кто унижает людей. Это будет быстро. Когда ты проснешься, все уже будет кончено», — добавил Топурия.

Турнир UFC в Белом доме запланирован на 14 июня. Ранее сообщалось, что он будет приурочен к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа.