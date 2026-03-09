О'Мэлли — о попадании на турнир в Белом доме: «Сказал: готов драться даже с Хабибом и Махачевым»

Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Белом доме.

Турнир состоится 14 июня в Вашингтоне. Мероприятие приурочено к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа. О'Мэлли проведет поединок с канадцем Айманом Захаби.

«Я сказал UFC, что с удовольствием подерусь в Белом доме. Я подерусь с кем угодно в Белом доме. Сказал, что готов драться даже с Топурией, Махачевым и Хабибом. Нет, если серьезно, я сказал, что очень хочу попасть в кард турнира в Белом доме. И соперник не имеет значения», — заявил О'Мэлли на своем ютуб-канале.

О'Мэлли в январе 2026 года на турнире UFC 324 одержал победу над Сонгом Ядонгом единогласным решением судей. На его счету 19 побед, три поражения и один бой, который был признан несостоявшимся.

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