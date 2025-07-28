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Джонс отказался от боя с Емельяненко на Красной площади: «Федор — мой кумир»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Бывший чемпион UFC Джон Джонс отказался от идеи провести бой по боксу с Федором Емельяненко на Красной площади. Американец объяснил это тем, что легендарный россиянин является его кумиром.

«Бой с Емельяненко на Красной площади? Нет. Никто не хочет нашего боя. Я не хочу драться с Федором. Я очень люблю Федора. В течение долгого времени для меня Федор является одним из самых больших кумиров. То же самое касается и Андерсона Сильвы. Эти ребята меня вдохновляли», — сказал Джонс на видео, опубликованном в соцсетях Red Corner.

Согласно Sherdog, на счету Джонса в ММА 28 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.

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Джон Джонс
Федор Емельяненко
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