Джонс отказался от боя с Емельяненко на Красной площади: «Федор — мой кумир»

Бывший чемпион UFC Джон Джонс отказался от идеи провести бой по боксу с Федором Емельяненко на Красной площади. Американец объяснил это тем, что легендарный россиянин является его кумиром.

«Бой с Емельяненко на Красной площади? Нет. Никто не хочет нашего боя. Я не хочу драться с Федором. Я очень люблю Федора. В течение долгого времени для меня Федор является одним из самых больших кумиров. То же самое касается и Андерсона Сильвы. Эти ребята меня вдохновляли», — сказал Джонс на видео, опубликованном в соцсетях Red Corner.

Согласно Sherdog, на счету Джонса в ММА 28 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.