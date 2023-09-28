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Джонни Уокер попытался съесть фотографию с изображением Анкалаева — они подерутся на UFC 294

Руслан Минаев
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Джонни Уокер.
Фото Соцсети

Бразилец Джонни Уокер опубликовал в соцсети видео, на котором он попытался съесть фотографию с изображением российского бойца Магомеда Анкалаева.

Они проведут поединок в полутяжелом весе на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Скриншот видеоролика.
Фото Джонни Уокер, Соцсети

Анкалаев в прошлом бою он дрался за титул чемпиона с Яном Блаховичем (29-9), но из-за ничьей по судейским карточкам не завоевал титул. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Уокер в прошлом бою победил Энтони Смита (36-18) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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