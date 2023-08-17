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Сегодня, 13:21

Джейк Пол раскритиковал Дану Уайта: «Он должен больше платить своим бойцам»

Виктория Кравченко
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Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) заявил, что глава UFC Дана Уайт не ценит бойцов, которые только начинают свой путь в UFC.

«Я не испытываю к нему ненависти, — сказал Пол в подкасте Hotboxin'. — Я просто хочу, чтобы он больше платил бойцам. Сейчас, когда компания зарабатывает миллиарды долларов в год, а бойцы получают только 15 процентов от этой суммы, я хочу, чтобы бойцам платили больше, и чтобы бойцы получали долгосрочное медицинское страхование. Очевидно, что мы ввязались с ним в спор, который затуманивает смысл того, из-за чего я с ним спорил. Он говорит: «Бои подстроены, он принимает стероиды», а я отвечаю, что он лысый и страшный.

Я не знаю его как человека. Я не знаю, какой он. Я просто знаю, что минимальная зарплата бойца в UFC составляет 12,500 долларов, а должна быть 50 тысяч долларов. Если бы они сделали минимальную зарплату 50 тысяч долларов, это бы сильно, сильно, сильно изменило жизнь малоизвестных бойцов. Им не пришлось бы работать на других работах, они могли бы позволить себе оплату тренажерного зала, могли бы позволить себе нормальное питание".

Пол победил Нейта Диаса (0-1) по правилам бокса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.

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