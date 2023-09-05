Джаред Каннонье будет страховать бой Адесаньи и Стрикленда

Третий номер рейтинга UFC в среднем дивизионе Джаред Каннонье (17-6) выступит в качестве резервного бойца в поединке между чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-2) и пятым номером рейтинга Шоном Стриклендом (27-5). Об этом сообщил инсайдер Майк Боун в соцсети X.

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Каннонье в прошлом бою победил Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.