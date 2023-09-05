Алексеева рассказала о подготовке к поединку против Диксон

Российский боец Ирина Алексеева ответила на вопрос о подготовке ко второму поединку в UFC.

«Приступила уже к профессиональной подготовке к бою. Вчера начали. Первый день прошел — все успешно. Потихонечку двигаемся, набираем обороты. По поводу плана подготовки — ничего сверхъестественного нет. Подготовка стандартна — наверняка как у всех бойцов. Включая ударную технику, борцовскую — во всех аспектах. Также впереди предстоит кардионагрузка. Когда отправлюсь в США, пока точно не знаю. По билетам не разговаривали с менеджером, но, по крайней мере, у меня есть желание уехать туда попозже», — цитирует Legalbet.kz Алексееву.

14 октября Алексеева проведет поединок против британки Мелиссы Диксон в рамках турнира UFC Fight Night. На счету 33-летней россиянки 5 побед и 1 поражение в ММА.