Сирил Ган обошел Сергея Павловича в рейтинге тяжеловесов UFC

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (12-2) после победы над Сергеем Спиваком (16-4) техническим нокаутом во втором раунде поднялся на первую строчку рейтинга тяжеловесов UFC, сместив россиянина Сергея Павловича (18-1) на второе место.

В тройке лучших тяжеловесов, если не брать в расчет экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), находится экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4).

Ган победил Спивака техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.