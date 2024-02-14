Эдмен Шахбазян подерется с Эй Джей Добсоном на UFC Fight Night 240

У 26-летнего американского средневеса UFC армянского происхождения Эдмена Шахбазяна (12-4) сменился соперник.

Вместо 29-летнего серба Душко Тодоровича (12-4) Шахбазян встретится с 32-летним американцем Эй Джей Добсоном (7-2). Причины снятия серба с боя не сообщаются. Поединок состоится 23 марта на UFC Fight Night 240 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщает ESPN MMA.

Шахбазян в прошлом бою проиграл Энтони Эрнандесу (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 20 мая 2023-го на UFC Fight Night 223 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Добсон прошлый бой выиграл у Тафона Нчукви (6-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 12 августа 2023-го на UFC on ESPN 51 в UFC Apex в Парадайсе, США.