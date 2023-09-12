Дю Плесси: «Поздравляю Стрикленда с победой над кивийцем/китайцем/нигерийцем»

Южноафриканец Дрикус дю Плесси (20-2) бросил вызов новому чемпиону среднего дивизиона UFC Шону Стрикленду (28-5) и экс-чемпиону Исраэлю Адесанье (24-3).

«Ну что ж, вот это сюрприз! Не думай, что я хоть на секунду впечатлен, но поздравляю тебя с тем, что ты стал чемпионом и победил кивийца/китайца/нигерийца, — написал дю Плесси в соцсетях. — Я и Шон совершили самые громкие победы в 2023 году, и я, несомненно, являюсь претендентом номер один, так что давай разберемся с этим как мужчины, где бы то ни было. После этого я дам Адесанье заслуженную трепку на моей родной земле в Южной Африке. И это при том, что я не хочу победить любителя, который дрался в субботу вечером, я хочу победить лучшую версию Адесаньи, так что найди время и соберись с мыслями».

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.